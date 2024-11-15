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08:14, 15 ноября 2024Спорт

Триатлет перечислил способы убрать боль в мышцах после тренировки

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: BritCats Studio / Shutterstock / Fotodom

Триатлет Антон Пронин перечислил способы, которые помогут убрать боль в мышцах после тренировки. Его слова приводит «Чемпионат».

В первую очередь Пронин посоветовал делать растяжку до и после тренировок, чтобы разогревать и расслаблять мышцы. Также он предложил ходить на массаж и в сауну, употреблять обогащенную витаминами пищу и пищевые добавки.

Пронин подчеркнул и важность отдыха после тренировок для восстановления мышц. Специалист отметил необходимость соблюдать режим питания и питья, а также при необходимости использовать мази и средства для снятия боли. Если боль не ослабевает в течение 24 часов, триатлет посоветовал обратиться к врачу.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач дала советы по сжиганию жира на животе. Эксперт рекомендовала выполнять приседания с подъемом рук, выпады с поворотами, а также берпи с касанием плеч.

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