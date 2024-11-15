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12:58, 15 ноября 2024Экономика

В Москве закончился сезон электросамокатов

В столице завершился сезон велопроката и аренды электросамокатов
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве завершился сезон велопроката и аренды электросамокатов, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в столицу пришла стабильная минусовая температура, поэтому в целях безопасности в пятницу, 15 ноября, сезон прокатов был завершен.

Операторы постепенно увозят транспорт в сервисные центры, где всю зиму будет идти подготовка к следующему сезону. Самокаты и велосипеды, которые еще остались на парковках, уже недоступны для аренды.

Ранее сервис аренды электросамокатов и велосипедов Whoosh в Москве временно прекращал работу из-за снегопадов, после потепления транспортные средства вновь стали доступны.

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