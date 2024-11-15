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13:50, 15 ноября 2024Наука и техника

В России разработают компактный «Дроноскоп»

ОКБ «Дроноскоп» разработает компактный детектор дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: ОКБ «Дроноскоп»

Российские специалисты разрабатывают компактный детектор дронов «Дроноскоп-5», который планируют серийно выпускать в Новосибирске. Об этом сообщили в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) «Дроноскоп», передает ТАСС.

«В настоящее время специалисты ОКБ работают над созданием детектора дронов "Дроноскоп-5". Мы работаем над полным импортозамещением прибора, в ноябре уже изготовили печатные платы и отлаживаем прототип. Детектор будет полностью российским. Работу планируется завершить в начале 2025 года», — сообщили в ОКБ.

Собеседник агентства отметил, что «Дроноскоп» — это детектор дронов и простой пеленгатор, который может производить радиоразведку и определять направление полета беспилотника. В частности, изделие позволяет определить спектр частот, а также изучить форму сигнала от дрона.

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Также он сообщил, что «Дроноскопы» используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) с весны 2023 года. Сейчас военным поставляют четвертую версию изделия и его автомобильную модификацию.

В октябре в России представили противодроновое ружье, оснащенное встроенным детектором дронов. Изделие позволяет оператору получать информацию о направлении полета дрона противника.

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