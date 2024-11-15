Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 15 ноября 2024Экономика

В России спрогнозировали заметное снижение вылова рыбы

Замглавы Росрыболовства Соколов: вылов рыбы в РФ снизится примерно до 5 млн тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам 2024 года суммарные объемы вылова рыбы и водных биоресурсов в России сократятся примерно до пяти миллионов тонн. Такой прогноз дал заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов, его слова приводит ТАСС.

Подобную динамику он связал в том числе с эффектом высокой базы в прошлом году. По итогам 2023-го, напомнил Соколов, в России выловили рекордные объемы рыбной продукции за 30 лет. Тогда суммарная добыча составила более 5,3 миллиона тонн. В 2024 году показатель снизится примерно на 300 тысяч. «Конечно, будет ниже вылов», — заявил Соколов.

По состоянию на 12 ноября, добавил он, в стране выловили в общей сложности свыше 4,3 миллиона тонн рыбной продукции. Таким образом, в оставшуюся часть года, согласно прогнозу эксперта, добыча составит еще примерно 700 тысяч тонн. Помимо высокой базы 2023-го на ситуацию с выловом, по его словам, сказывается нулевая квота по добыче мойвы в Баренцевом море для России и Норвегии. Кроме того, в РФ наблюдается снижение запасов трески и лосося, заключил Соколов.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Росрыболовства сообщило о снижении вылова рыбы и других водных биоресурсов во всех ключевых российских регионах. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне показатель к концу октября сократился на 8,4 процента (до 3,2 миллиона тонн), в Северном — на 3 процента (до 388,4 тысячи), в Азово-Черноморском — на 19,8 процента (до 26,8 тысячи), а в Волжско-Каспийском — на 11,4 процента (до 59,7 тысячи).

Снижение объемов вылова рыбы в РФ, как утверждал глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, фиксируется на фоне заметного падения рентабельности отрасли. По его словам, темпы спада в этом секторе являются самыми высокими среди основных отраслей аграрно-промышленного комплекса (АПК) и пищепрома.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Протестующие в Абхазии прорвались в парламент и к администрации президента. Власти начали переговоры

      В ДНР сообщили о продолжении взятия Курахово под контроль ВС России

      Россиянам рассказали о выгодном способе покупки жилья

      Невролог развеяла мифы об инсульте

      Занимавшихся произволом российских полицейских отправили в колонию

      Назван кандидат на роль отца ребенка Бузовой

      Захарова связала отказ Папы Римского посетить Нотр-Дам с золотыми тестикулами

      Врач назвал шесть причин делать утреннюю зарядку

      Оппозиционеры захватили здание парламента Абхазии

      Британскую армию и полицию уличили в использовании санкционных дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше