В России спрогнозировали заметное снижение вылова рыбы

Замглавы Росрыболовства Соколов: вылов рыбы в РФ снизится примерно до 5 млн тонн

По итогам 2024 года суммарные объемы вылова рыбы и водных биоресурсов в России сократятся примерно до пяти миллионов тонн. Такой прогноз дал заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов, его слова приводит ТАСС.

Подобную динамику он связал в том числе с эффектом высокой базы в прошлом году. По итогам 2023-го, напомнил Соколов, в России выловили рекордные объемы рыбной продукции за 30 лет. Тогда суммарная добыча составила более 5,3 миллиона тонн. В 2024 году показатель снизится примерно на 300 тысяч. «Конечно, будет ниже вылов», — заявил Соколов.

По состоянию на 12 ноября, добавил он, в стране выловили в общей сложности свыше 4,3 миллиона тонн рыбной продукции. Таким образом, в оставшуюся часть года, согласно прогнозу эксперта, добыча составит еще примерно 700 тысяч тонн. Помимо высокой базы 2023-го на ситуацию с выловом, по его словам, сказывается нулевая квота по добыче мойвы в Баренцевом море для России и Норвегии. Кроме того, в РФ наблюдается снижение запасов трески и лосося, заключил Соколов.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Росрыболовства сообщило о снижении вылова рыбы и других водных биоресурсов во всех ключевых российских регионах. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне показатель к концу октября сократился на 8,4 процента (до 3,2 миллиона тонн), в Северном — на 3 процента (до 388,4 тысячи), в Азово-Черноморском — на 19,8 процента (до 26,8 тысячи), а в Волжско-Каспийском — на 11,4 процента (до 59,7 тысячи).

Снижение объемов вылова рыбы в РФ, как утверждал глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, фиксируется на фоне заметного падения рентабельности отрасли. По его словам, темпы спада в этом секторе являются самыми высокими среди основных отраслей аграрно-промышленного комплекса (АПК) и пищепрома.