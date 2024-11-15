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15:33, 15 ноября 2024Спорт

Врач назвал шесть причин делать утреннюю зарядку

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт, кардиолог Иван Степаненко назвал шесть причин делать утреннюю зарядку. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что зарядка способствует уменьшению отеков. «Физическая активность способствует улучшению обмена веществ и контролю веса, что важно для профилактики диабета и ожирения», — отметил он.

Также упражнения по утрам улучшают когнитивные функции, включая память, внимание и способность к концентрации. Кроме того, занятия спортом улучшают настроение.

Степаненко добавил, что зарядка снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает справиться с тягой к кофеину. Наконец, благодаря регулярным занятиям появляется полезная привычка.

Ранее фитнес-тренер Сергей Литовченко дал советы по сохранению здоровья при офисной работе. Он предложил делать приседания с широкой постановкой ног, наклоны вперед, назад и в стороны, а также упражнения с эспандером.

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