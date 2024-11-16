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20:14, 16 ноября 2024Мир

Бывший генсек НАТО усомнился в Шольце как в переговорщике

Экс-генсек НАТО Расмуссен назвал позицию Шольца как переговорщика слабой
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Андерс Фог Расмуссен

Андерс Фог Расмуссен. Фото: Virginia Mayo / AP

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца насчет российско-украинского конфликта неустойчивой и слабой. Своим мнением о телефонном разговоре Шольца и российского президента Владимира Путина он поделился с датской телерадиокомпанией DR.

Экс-генсек признался, что состоявшаяся беседа немецкого и российского политиков вызывает у него беспокойство. «Однако о Шольце сейчас не скажешь, что он самый сильный лидер в Европе с самой устойчивой позицией, поэтому я довольно обеспокоен тем, что он мог сказать», — объяснил он. Расмуссен усомнился в способностях Шольца как переговорщика, однако отметил, что противникам всегда следует поддерживать контакт, если диалог ведется рационально.

15 ноября канцлер Германии Шольц провел телефонные переговоры с российским лидером. Инициатором диалога выступила ФРГ.

Ранее сообщалось, что обозреватель итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что за звонком Шольца президенту России последуют и другие. Сам телефонный звонок немецкого политика в Кремль он назвал «первым международным эффектом» победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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