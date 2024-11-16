Москвич из мести изнасиловал бывшую любовницу на видео и отправил его ее партнеру

В Москве мужчина отомстил бывшей любовнице изнасилованием на видео и попался

В Москве женатый мужчина решил отомстить бывшей любовнице, изнасиловал ее на видео и отправил эти кадры ее новому партнеру. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, 20-летняя девушка начала встречаться с 37-летним мужчиной несколько месяцев назад. Москвич обещал ради своей новой любви уйти от жены, но так и не решился на это. В ответ девушка рассказала об измене семье мужчины, тем самым спровоцировав развод, и ушла к другому.

10 ноября агрессивный мужчина ворвался к бывшей любовнице домой, остриг ей волосы, а затем принудил к оральному сексу на видео. После мужчина из мести передал его новому партнеру девушки. Тот сохранил полученные кадры и обратился с ними в полицию. Насильник попался. На него уже завели дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании 14-летней школьницы. По данным издания, мужчины 19 и 20 лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, надругались над подростком в одной из саун.