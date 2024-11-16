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15:30, 16 ноября 2024Бывший СССР

Пресс-служба президента Абхазии заявила о поддержке силовых структур

Пресс-служба заявила о поддержке президента Абхазии силовыми структурами
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президента Абхазии Аслана Бжанию поддерживают силовые структуры, заявила пресс-служба главы частично признанного государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе расказали, что в селе Тамыш Очамчырского района Абхазии проходит собрание в поддержку Бжании, на котором лично присутствуют генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Роберт Киут, министр по ЧС Лев Квициния, начальник ГСО Дмитрий Дбар, председатель Службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция, начальник Миграционной службы Рамин Габлая.

Ранее оппозиция в Абхазии обнародовала в Telegram заявление по ситуации в частично признанном государстве. В призыве оппозиции утверждается, что время правления действующего главы государства Аслана Бжания закончилось, а происходящее в государстве — ответ общества на антинародную политику президента, приводящую к обогащению узкого круга его приближенных.

15 ноября в Абхазии сторонники оппозиции выдвинули ультиматум президенту Аслану Бжании с требованием отставки в течение часа.

12 ноября в абхазском городе Сухуме из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста.

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