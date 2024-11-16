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07:46, 16 ноября 2024Бывший СССР

Президент Абхазии проведет встречу с населением

Глава Абхазии Бжания встретится с населением для обсуждения ситуации в стране
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Абхазии Аслан Бжания встретится с населением, чтобы обсудить сложившуюся в стране ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает «Интерфакс».

Встреча состоится в субботу, 16 ноября. Она пройдет в школе в селе Тамыш, куда политик перебрался после того, как оппозиция потребовала от него уйти в отставку.

Ранее стало известно, что Бжания покинул столицу Абхазии. Один из лидеров оппозиции, герой Абхазии Леван Микаа заявил, что местонахождение президента республики неизвестно.

Вечером 15 ноября сторонники оппозиции выдвинули Бжании ультиматум, потребовав, чтобы он покинул свой пост в течение часа. В ответ президент заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу.

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