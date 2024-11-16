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19:45, 16 ноября 2024Россия

Спасатели извлекли из шахты тело заваленного в Кузбассе горняка

МЧС сообщило об извлечении тела заваленного на шахте «Таштагольская» горняка
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Спасатели извлекли из шахты тело заваленного на шахте «Таштагольская» в Кузбассе горняка. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России в своем Telegram-канале.

«Спасатели МЧС России извлекли тело погибшего в шахте "Таштагольская"», — говорится в сообщении ведомства.

Другие подробности не приводятся.

Ранним утром на шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло обрушение кровли. В результате чего под завалами оказался как минимум один человек. Вскоре спасатели обнаружили тело заваленного в шахте в Кузбассе горняка, разобрав 10 кубометров породы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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