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03:00, 16 ноября 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон взял интервью у Хасбика

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбика
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик. Анонс интервью был размещен на YouTube-канале Карлсона.

На видео журналист спрашивает блогера, нравится ли ему Майк Тайсон, на что тот дает утвердительный ответ. Карлсон также интересуется у Хасбика, что он думает о США и американцах. Блогер отмечает, что жители Штатов — «достойные люди», и он скучает по ним.

«Я хочу, чтобы во всем мире был мир», — рассказал Хасбулла.

Ранее Хасбик извинился за дрифт в Дагестане. Он отметил, что не был за рулем автомобиля. В прошлом году блогер и его друзья в составе свадебного кортежа устроили дрифт-шоу на проезжей части, за что были задержаны полицией и доставлены в отделение. В их отношении были составлены протоколы об административном правонарушении.

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