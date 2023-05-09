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16:49, 9 мая 2023Спорт

Хасбик извинился за дрифт в Дагестане

Блогер Хасбик извинился за свадебное дрифт-шоу после задержания полицией в Дагестане

Фото: @hasbulla.hushetskiy

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) извинился за дрифт в Дагестане.

«Решили чуть-чуть хайпануть. Черный хайп — тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить», — написал Хасбик после задержания. Он отметил, что не был за рулем автомобиля.

8 мая Хасбик и его друзья в составе свадебного кортежа устроили дрифт-шоу на проезжей части, за что были задержаны полицией и доставлены в отделение. В их отношении были составлены протоколы об административном правонарушении.

Хасбик приобрел популярность в социальных сетях во время продвижения его поединка с блогером-карликом — Абдурозиком. Схватка так и не состоялась. В октябре 2022-го Хасбик подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

Андрей Стрельцов
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