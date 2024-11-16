Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
3:2
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
1:0
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
1:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
0:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
110:50
Завершен
Астана
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
23:28, 16 ноября 2024Спорт

УЕФА открыл дело против ушедшей с поля во время матча Лиги наций сборной Косово

УЕФА открыл дисциплинарные дела против сборных Косово и Румынии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexandru Dobre / AP

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела против сборной Румынии и команды Косово, ушедшей с поля в концовке встречи Лиги наций. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что дела были открыты из-за поведения болельщиков обеих сборных во время матча группового этапа Лиги наций. В добавленное ко второму тайму время при счете 0:0 румынские болельщики начали скандировать кричалки про Сербию, а также бросать на поле мелкие предметы. В знак протеста футболисты из Косово ушли с поля, встреча не была доиграна.

Встреча проходила в Бухаресте. После нее Федерация футбола Косово обратилась в УЕФА в связи с «безответственным и дискриминационным поведением» румынских фанатов, из-за которого игроки команды были вынуждены уйти с поля. В Федерации футбола Румынии ответили, что во время матча болельщики не скандировали расистских кричалок, и выразили сожаление в связи с решением косовских футболистов.

Сборная Румынии возглавляет турнирную таблицу группы 2, с 4 победами и 12 очками. Команда Косово с 9 очками располагается на второй позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский допустил переговоры с Россией и назвал условие для их начала

      В МИД призвали снимать односторонние санкции

      Иран анонсировал возобновление переговоров с Европой по ядерной сделке

      Экономист оценил риски конфронтации между США и Россией

      УЕФА открыл дело против ушедшей с поля во время матча Лиги наций сборной Косово

      Два беспилотника сбили в российском регионе

      В Германии заявили о возможности найти решение по Украине

      Стало известно о решении Трампа относительно встреч с иностранными лидерами

      В МИД России прокомментировали слова Маска о чувстве юмора Зеленского

      СК организовал расследование гибели премьера Мариинского театра Шклярова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше