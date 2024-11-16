УЕФА открыл дело против ушедшей с поля во время матча Лиги наций сборной Косово

УЕФА открыл дисциплинарные дела против сборных Косово и Румынии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела против сборной Румынии и команды Косово, ушедшей с поля в концовке встречи Лиги наций. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что дела были открыты из-за поведения болельщиков обеих сборных во время матча группового этапа Лиги наций. В добавленное ко второму тайму время при счете 0:0 румынские болельщики начали скандировать кричалки про Сербию, а также бросать на поле мелкие предметы. В знак протеста футболисты из Косово ушли с поля, встреча не была доиграна.

Встреча проходила в Бухаресте. После нее Федерация футбола Косово обратилась в УЕФА в связи с «безответственным и дискриминационным поведением» румынских фанатов, из-за которого игроки команды были вынуждены уйти с поля. В Федерации футбола Румынии ответили, что во время матча болельщики не скандировали расистских кричалок, и выразили сожаление в связи с решением косовских футболистов.

Сборная Румынии возглавляет турнирную таблицу группы 2, с 4 победами и 12 очками. Команда Косово с 9 очками располагается на второй позиции.