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19:40, 16 ноября 2024Мир

В Европе заявили о готовности ЕС к отключению поставок газа из России

Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к отключению поставок газа из России
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза (ЕС) к отключению поставок газа из России. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Мы к этому готовы и подготовились к зиме, — подчеркнула она. — Газовые хранилища Европейского союза заполнены».

Фон дер Ляйен также отметила, что накануне выразила поддержку канцлеру Карлу Нехаммеру и Австрии от имени ЕС.

Ранее глава Министерства энергетики (Минэнерго) Австрии Леоноре Гевесслер заявила о готовности республики к полному прекращению поставок российского газа, в том числе от компании «Газпром экспорт».

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