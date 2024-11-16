В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель

В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела села Великие Копани Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, пишет ТАСС.

«В результате обстрела жилого сектора села Великие Копани погиб мужчина 1978 года рождения», — заявил он.

Ранее стало известно, что в результате ракетной атаки на занятой Вооруженными силами Украины части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры. Глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявил о повреждении газораспределительной станции.

Также ранее сообщалось, что попытки ВСУ форсировать Днепр и высадиться в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа.

