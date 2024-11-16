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08:08, 16 ноября 2024Мир

В России назвали позицию премьера Польши по Украине «адским цинизмом»

Захарова заявила, что позиция Туска по Украине является адским цинизмом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Украину нельзя нельзя обсуждать без Украины. Свое мнение она высказала в личном Telegram-канале.

По словам дипломата, подобная риторика является «адским цинизмом». Захарова указала, что благодаря НАТО скоро станут реальными разговоры без украинцев, которых Запад уничтожает, поставляя вооружения и запрещая переговоры.

15 ноября Туск сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил ему и рассказал о деталях своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Шольц недавно позвонил мне, чтобы рассказать о деталях своего разговора с Путиным. Я с удовлетворением выслушал его, в частности то, что канцлер повторил позицию Варшавы: "Ничего об Украине без Украины"», — отметил политик.

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