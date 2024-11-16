В России назвали позицию премьера Польши по Украине «адским цинизмом»

Захарова заявила, что позиция Туска по Украине является адским цинизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Украину нельзя нельзя обсуждать без Украины. Свое мнение она высказала в личном Telegram-канале.

По словам дипломата, подобная риторика является «адским цинизмом». Захарова указала, что благодаря НАТО скоро станут реальными разговоры без украинцев, которых Запад уничтожает, поставляя вооружения и запрещая переговоры.

15 ноября Туск сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил ему и рассказал о деталях своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Шольц недавно позвонил мне, чтобы рассказать о деталях своего разговора с Путиным. Я с удовлетворением выслушал его, в частности то, что канцлер повторил позицию Варшавы: "Ничего об Украине без Украины"», — отметил политик.