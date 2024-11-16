В Швеции обнаружили неожиданного «шпиона» России

Власти Швеции обвинили приход РПЦ в Вестеросе в шпионаже в пользу России

Власти Швеции обвинили приход РПЦ православного храма во имя Казанской иконы Божией Матери, построенного в городе Вестерос, в шпионаже в пользу России. Расположение храма стало невыгодно из-за его близости к стратегически важному аэропорту, водоочистным сооружениям и энергетическим компаниям, передает РИА Новости со ссылкой на сотрудника Шведского оборонного университета Маркуса Йоранссона.

Приход Казанской иконы «представляет собой потенциальный плацдарм, который можно использовать для сбора информации», цитирует агентство Йоранссона. «Когда силы обороны проводят учения в аэропорту или рядом с ним, как это было в июне, они делают это под возможным наблюдением церкви», — уточнил он.

Отношение правительства к РПЦ резко поменялось в феврале 2022 года, тогда Служба государственной безопасности (СЭПО) инициировала проверки в отношении русскоязычных клириков, а весной 2024 года Управление по поддержке религиозных общин приняло решение о полном прекращении финансирования РПЦ в Швеции.

Силовые структуры страны пришли к выводу, что представители Русской православной церкви якобы контактировали с лицами, имеющими отношение к российской разведке в Швеции. «Российское государство использует РПЦ в Швеции как платформу для ведения разведывательной деятельности в стране», — посчитали в СЭПО.

При этом Швеция и другие страны с аналогичным опытом не выдвигают прямых обвинений в подрыве основ безопасности в адрес священников. Существуют лишь предположения, что здания, выделенные для РПЦ, могут использоваться не только в религиозных целях. По словам специалиста в области критической инфраструктуры Норвежской военно-морской академии Альфы Сефланд Винге, до сих пор русские приходы остаются не запятнаными чем-либо незаконным.

Теперь Швеция изучает, каким способом лучше всего повлиять на деятельность РПЦ без ущерба своему имиджу. Есть вероятность, что власти пойдут по сценарию Финляндии, где в городе Канкаанпяа троим россиянам запретили покупать заброшенный дом престарелых неподалеку от армейского полигона из соображений национальной безопасности.

В других европейских странах практикуются различные подходы к РПЦ, в том числе судебные тяжбы и депортация клириков без объяснения причин. В Эстонии же религиозная организация в шаге от того, чтобы ее признали экстремистской и юридически ликвидировали.

Агентство напомнило, что в октябре Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую наделить РПЦ статусом «инструмента российского влияния и пропаганды». В документе указано, что власти должны быть готовы противодействовать «пропаганде, противоречащей основным ценностям Европейской конвенции по правам человека».

Ранее стало известго, что МВД Эстонии намеревается запретить Эстонскую православную церковь (ЭПЦ). Представители ЭПЦ заверяли эстонские власти в том, что работают автономно и без указаний из Москвы.