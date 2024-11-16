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07:51, 16 ноября 2024Мир

В США сообщили о наращивании производства не поддающихся РЭБ дронов для ВСУ

WSJ: поставщики БПЛА ВСУ наращивают производство дронов, не поддающихся РЭБ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Поставщики беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) расширяют производство моделей, не поддающихся системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), до промышленных масштабов. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

В начале следующего года Киев получит десятки тысяч миниатюрных процессоров Auterion, которые используются для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), утверждают собеседники газеты.

Кроме того, отмечается, что компания производит электронику, которая делает беспилотники более устойчивыми и менее зависимыми от бесперебойной электронной связи, вследствие чего дроны становятся практически неуязвимыми для перехвата или глушения.

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Данная технология является недорогой в производстве и позволит создавать устойчивые к воздействию РЭБ БПЛА в больших масштабах, подчеркивается в публикации.

Ранее командир подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов сообщил, что использование украинскими войсками БПЛА с искусственным интеллектом (ИИ) поможет преодолеть средства РЭБ.

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