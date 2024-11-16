Взятых в заложники в ресторане во Франции освободили

BFMTV: взятых в заложники в ресторане в пригороде Парижа освободили

Людей, которых взяли в заложники в ресторане в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино, освободили. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает французский портал BFMTV.

Согласно сообщению, переговоры с взявшим людей в заложники продолжались около двух часов. В результате все четверо удерживаемых были освобождены.

Уточняется, что мужчина, взявший заложников, был задержан. Полиции удалось сделать это без применения огнестрельного оружия.

Сегодня, 16 ноября, в ресторане в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино неизвестный захватил в заложники https://lenta.ru/news/2024/11/16/raskryto-chislo-vzyatyh-v-zalozhniki-v-parizhskom-restorane/ человек, которые, по имеющейся информации, были сотрудниками заведения. По данным местной полиции, захват заложников осуществил сын владельца ресторана.