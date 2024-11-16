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20:43, 16 ноября 2024Мир

Задержанных в Чаде социолога Шугалея и еще двух россиян отпустили в Москву

Задержанные в Чаде социолог Шугалей и еще три человека прибыли в Москву
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @ shugaley_maxim

Три россиянина, включая социолога Максима Шугалея, и гражданин Белоруссии, которых задержали и удерживали в Чаде, прибыли в Москву. Об этом РИА Новости сообщили коллеги Шугалея.

Российских социологов Шугалея и Самера Суэйфана удерживали в аэропорту Нджамены, столицы Республики Чад с 19 сентября. Им не выдвигали никаких обвинений и не объяснили причин их задержания. Согласно словам коллегам ученых, последний раз они выходили на связь около 15:00 по московскому времени 19 сентября: Шугалей сообщил, что его не пропустили через границу.

После того как об этом инциденте стало известно, МИД РФ заявлял, что принимал все необходимые меры для того, чтобы четырех человек — двух социологов, гражданина России Царева и гражданина Белоруссии Денисевича — отпустили в Москву.

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