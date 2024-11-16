Захарова: советую демократам в США заняться расследованием коррупции Байдена

Сенаторам от Демократической партии США вместо того, чтобы расследовать связи бизнесмена Илона Маска с России следует заняться изучением расследования покушения на Джона Кеннеди и коррупции Джо Байдена и его семьи. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Говоря о Кеннеди, дипломат подчеркнула, что американский официоз полвека делает вид, будто не понимает, о чем идет речь. «Сенаторам-демократам хочу посоветовать заняться расследованием покушения на своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень», — заявила она.

Также Захарова призвала демократов приступить к расследованию коррупции семьи Байдена и «его преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма».

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Украину нельзя обсуждать без Украины, являются «адским цинизмом». Захарова подчеркнула, что благодаря НАТО скоро станут реальными разговоры без украинцев, которых Запад уничтожает, поставляя вооружения и запрещая переговоры.