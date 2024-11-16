Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:48, 16 ноября 2024Мир

Захарова дала совет демократам в США

Захарова: советую демократам в США заняться расследованием коррупции Байдена
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сенаторам от Демократической партии США вместо того, чтобы расследовать связи бизнесмена Илона Маска с России следует заняться изучением расследования покушения на Джона Кеннеди и коррупции Джо Байдена и его семьи. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Говоря о Кеннеди, дипломат подчеркнула, что американский официоз полвека делает вид, будто не понимает, о чем идет речь. «Сенаторам-демократам хочу посоветовать заняться расследованием покушения на своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень», — заявила она.

Также Захарова призвала демократов приступить к расследованию коррупции семьи Байдена и «его преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма».

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Украину нельзя обсуждать без Украины, являются «адским цинизмом». Захарова подчеркнула, что благодаря НАТО скоро станут реальными разговоры без украинцев, которых Запад уничтожает, поставляя вооружения и запрещая переговоры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Светлана Светличная

      Канцлер ФРГ Шольц смог позвонить президенту России Путину только после победы Трампа

      В Крыму предложили провести референдум для спасения Украины

      Стало известно место похорон Светличной

      Умер российский режиссер Александр Панкратов

      Главы субъектов России поддержали президента Абхазии

      Захарова дала совет демократам в США

      Воронежский губернатор рассказал о падении обломков беспилотника на здание

      Беспилотники ВСУ атаковали Белгородчину 33 раза за сутки

      Раскрыта причина смерти актрисы Светланы Светличной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше