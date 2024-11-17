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13:45, 17 ноября 2024Россия

В Кремле назвали истинную роль Украины

Песков: Украина для США является инструментом борьбы с Россией
Артур Галеев
Артур Галеев (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Украина для США не является объектом усилий. Такое мнение, как передает сайт программы «Вести», в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину высказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, назвавший истинную роль Киева.

«В настоящий момент Украина для них (Соединенных Штатов, — прим. «Ленты.ру») является не объектом их усилий, а инструментом в их борьбе с объектом. Объектом являемся мы, который они пытаются сдерживать и которому они, как они объявили, собираются нанести "стратегическое поражение"», — сказал Песков.

Он напомнил, что Кремль уже неоднократно требовала от Киева прекратить расправляться с русскими гражданами и отправлять своих граждан на фронт.

Ранее Песков высказался о победившем на президентских выборах в США Дональде Трампе. По его мнению, будущий хозяин Белого дома вряд ли полностью разделяет позиции членов своей новой команды..

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