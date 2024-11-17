Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 17 ноября 2024Россия

Песков высказался о команде Трампа

Песков: Трамп вряд ли полностью разделяет позиции членов своей новой команды
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Hannah McKay / Reuters

Избранный лидер США Дональд Трамп вряд ли полностью разделяет позиции членов своей новой команды. Такое мнение в интервью журналисту Павлу Зарубину выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, выдвигая того или иного кандидата, Трамп наверняка хорошо осведомлен о его заявлениях и позиции по международным вопросам. «Означает ли это полное согласие Трампа с этой позицией? Не думаю. Не думаю абсолютно», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле пока не ведут подготовку к телефонному разговору Путина и Трампа. Он указал, что какие-то контакты между политиками обязательно будут, однако когда именно это произойдет, предположить невозможно.

Американская газета The Washington Post (WP) ранее заявила, что Трамп в четверг, 7 ноября, позвонил Путину и призвал его не идти на эскалацию конфликта на Украине. В материале говорилось, что политики также «обсудили возможности достижения мира на европейском континенте». В Кремле сообщение о якобы состоявшемся разговоре назвали выдумкой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа предварительная причина ухода из жизни экс-солиста «На-На»

      Буланова отреагировала на смерть экс-солиста «На-На»

      Песков высказался о команде Трампа

      Названо условие для проведения телефонного разговора Трампа с Путиным

      Обиженный на Левкина Алибасов отреагировал на смерть певца

      На Украине раскрыли детали «плана стойкости» после победы Трампа

      В Одессе заявили о тяжелой ситуации с электроснабжением

      Раскрыты детали о состоянии экс-солиста группы «На-На» Левкина до его смерти

      В НХЛ провели церемонию в честь российского вратаря

      Песков назвал газетной уткой статьи о разговоре Путина и Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше