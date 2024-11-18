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10:13, 18 ноября 2024Мир

В Госдуме объяснили решение Байдена разрешить ВСУ удары вглубь России

Депутат Чепа назвал ошибкой решение Байдена по ударам ВСУ вглубь России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США
Архивное фото

Архивное фото. Фото: United States Army / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ошибкой решение президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесение ударов вглубь России и связал снятие запрета с победой на прошедших президентских выборах кандидата-республиканца Дональда Трампа. Решение США отказаться от ранее действовавших ограничений депутат объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Позже Франция и Британия также позволили Киеву нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow.

«Это глубокая ошибка, Байден сделал это от безысходности на фоне результатов прошедших выборов. Он тем самым пытается переключить внимание всего мира на создание новой проблемы, чтобы впоследствии поставить в непростое положение и администрацию [Дональда] Трампа, который заявлял о неком своем видении решения этой проблемы», — отметил Чепа.

Эти действия приведут не только к определенным сложностям и потерям для Украины, (...) но и создадут дополнительные внутренние конфронтации в США

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Позднее западное издание Axios раскрыло пояснение этого разрешения. По данным осведомленного источника Axios, использование армейских тактических ракетных систем (ATACMS) распространяется только на Курскую область. Таким образом, президент США дал согласие на удары украинцев только по ограниченной части России — по той, где сейчас, как пишет издание, «размещены северокорейские войска».

«Американские чиновники надеются, что если северокорейские войска под Курском будут атакованы, Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию», — сообщил собеседник издания.

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