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20:40, 18 ноября 2024Россия

Десять украинских беспилотников за час сбили над российским регионом

Брянский губернатор Богомаз сообщил еще о пяти сбитых украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Еще пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили за час над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны», — написал глава области.

Пострадавших, а также разрушений при атаках беспилотников нет, добавил губернатор. Он также поблагодарил подразделения ПВО.

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До этого Богомаз уже сообщал о налете БПЛА. Тогда системе противовоздушной обороны удалось сбить два дрона над Брянской областью. В первом случае пострадавших также не было.

Затем губернатор заявил еще о двух беспилотниках, которые были сбиты силами ПВО. После этого он опубликовал пост, в котором раскрыл информацию еще об одном уничтоженном дроне.

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