Франция закупила рекордные объемы российского СПГ

Bloomberg: в 2024 году Франция импортировала рекордные объемы российского СПГ

В 2024 году Франция импортировала рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на данные отслеживания поставок сообщает Bloomberg.

Импорт российского топлива с начала года вырос до рекордных с 2018 года значений. Особенно резко выросли поставки на терминал в Дюнкерке недалеко от бельгийской границы. Как отмечают аналитики, Европа остается привлекательным местом для грузов с крупнейшего в России завода «Ямал СПГ» в Арктике. Контракты на закупку топлива с ним заключили TotalEnergies SE, Naturgy Energy Group SA и немецкая Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).

Несмотря на заявления, что Европа снижает свою зависимость от российских энергоресурсов, блоку приходится компенсировать прекращение поставок газа по трубопроводам с помощью СПГ. Неясно, сколько российского газа, доставляемого во Францию, на самом деле там потребляется. После того как сжиженное топливо регазифицируется и поступает в единую сеть, оно смешивается и свободно перемещается в другие страны Европы.

«Благодаря своим терминалам для хранения метана, Франция стала импортером СПГ, и часть этого топлива затем отправляется в страны Восточной Европы, где он используется», — пояснил представитель министерства энергетики страны и добавил, что топливо импортируют частные компании, а не государственные.

Франция входит в число нескольких стран — членов ЕС, призывающих к более строгому отслеживанию импорта российского СПГ, чтобы повысить прозрачность и постепенно отказаться от поставок топлива из Москвы.

SEFE — бывшее торговое подразделение российского ПАО «Газпром», национализированное Германией в разгар энергетического кризиса. Все грузы, полученные компанией с «Ямал СПГ», продаются во французские и бельгийские хабы.

«Если СПГ не будет куплен, Россия может снова продать его на мировом рынке и таким образом получить доход во второй раз за те же объемы. Поэтому контракт выполняется, чтобы преимущество российской стороны было как можно меньше», — пояснил представитель министерства экономики Германии.

Ранее власти Германии «дали указание» оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal не принимать суда с российским СПГ. Ведомство выступило с подобным требованием после того, как оператор анонсировал отгрузку российского СПГ в своем терминале в Брунсбюттеле.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что до конца 2024 года поставки российского СПГ за рубеж продолжат расти. Это произойдет из-за опасений европейских партнеров насчет прекращения транзита топлива через территорию Украины. Российский СПГ еще не запрещен в Европе, и потому возможностью покупать его активно пользуются.