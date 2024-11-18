Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:27, 18 ноября 2024Экономика

Газ для Европы подорожал

ICE: цена на газ в Европе выросла до 516 долларов за тысячу кубометров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Биржевые цены в Европе на фьючерсные поставки газа выросли до 516 долларов за тысячу кубометров. Соответствующие данные размещены на лондонской бирже ICE.

Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. 15 ноября Фьючерсы на поставку газа в декабре по индексу голландского хаба TTF превысили отметку в 500 долларов впервые с декабря 2023 года.

Ранее в России заявили, что поставки отечественного сжиженного природного газа (СПГ), от которых Европа не отказывалась, продолжат расти до конца года в связи с опасениями прекращения транзита топлива через Украину.

В свою очередь, западные трейдеры и аналитики, помимо указанной ситуации с транзитом, связывают основные риски возникновения проблем с поставками газа с ростом цен на СПГ из-за ограниченного предложения и эскалации на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН отреагировали на разрешение Запада ВСУ наносить удары вглубь России

      На Западе назвали причину отчаяния Зеленского

      Госдеп высказался о реакции США на ответ России на удары западным оружием

      На Украине сообщили об одном ограничении Франции и Британии на удары по России

      Российского вратаря признали третьей звездой недели в НХЛ

      Оппозиция и власти в Абхазии взяли паузу в переговорах

      Россия обвинила ВСУ в намерении устроить геноцид в Донбассе

      Советник Трампа прокомментировал решение Байдена по ударам вглубь России

      Байден обратился к Лаврову на саммите G20

      Госдеп высказался о политике США по применению дальнобойного оружия Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше