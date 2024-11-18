Главу Сахаровского центра заочно осудили за фейки о Российской армии

В Нижнем Новгороде суд вынес заочный приговор главе Сахаровского центра

Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно приговорил главу правозащитного Сахаровского центра (признан в России иноагентом) Сергея Лукашевского к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашевского признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Также ему на год запретили администрировать ресурсы в интернете.

По данным «Коммерсанта», поводом для возбуждения дела стала серия постов в соцсети и комментарии в стриме на YouTube о действиях Российской армии после начала СВО. Известно, что мужчина живет в Берлине, свою вину он не признал.

18 августа 2023 года Мосгорсуд по иску Минюста России ликвидировал Сахаровский центр. НКО-иноагентом он был признан в 2014 году.