Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:15, 18 ноября 2024Силовые структуры

Главу Сахаровского центра заочно осудили за фейки о Российской армии

В Нижнем Новгороде суд вынес заочный приговор главе Сахаровского центра
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно приговорил главу правозащитного Сахаровского центра (признан в России иноагентом) Сергея Лукашевского к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашевского признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Также ему на год запретили администрировать ресурсы в интернете.

По данным «Коммерсанта», поводом для возбуждения дела стала серия постов в соцсети и комментарии в стриме на YouTube о действиях Российской армии после начала СВО. Известно, что мужчина живет в Берлине, свою вину он не признал.

18 августа 2023 года Мосгорсуд по иску Минюста России ликвидировал Сахаровский центр. НКО-иноагентом он был признан в 2014 году.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле объяснили опасность ударов ВСУ вглубь России. Какие последствия решения Байдена видят в Москве?

      Байден разрешил Украине бить вглубь России. Что об этом думают в мире?

      Украина одновременно атаковала два российских региона

      В Крыму арестовали имущество родни организовавшего теракты командира спецназа ВСУ

      Индия рекордно увеличила поставки смартфонов

      В Москве около полусотни детей отравились водой из кулера в школе

      Оппозиция в Абхазии отвергла обвинения в блокировании работы центральных органов власти

      «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-29» установили на стартовом столе

      Вымогавший биткоины у россиян мужчина подорвал офис нотариуса и получил срок

      Следователи возбудили дело по факту нападения собаки на россиянку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше