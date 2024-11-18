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22:46, 18 ноября 2024Мир

Госдеп высказался о реакции США на ответ России на удары ВСУ западным оружием

Госдеп отказался говорить, как США отреагируют на ответ России при ударах ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер отказался отвечать на вопрос о том, какой будет реакция Вашингтона на возможный ответ России в случае использования Киевом американских дальнобойных ракет для ударов по ее территории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, я не хочу анонсировать то, как мы можем отреагировать на гипотетические ситуации», — сказал он. Миллер также затронул тему развития украинского конфликта, заявив, что не станет делать никаких прогнозов.

Ранее Миллер сообщил, что политика США по применению Вооруженными силами Украины баллистических ракет ATACMS не изменилась. Его заявление прозвучало на фоне появившейся в западных СМИ информации, что президент страны Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной ракет ATACMS по территории России.

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