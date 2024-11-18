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10:11, 18 ноября 2024Бывший СССР

На Украине описали отношение Шольца к Зеленскому фразой «элегантно мокнул»

Депутат Рады Дубинский: Шольц «элегантно мокнул» Зеленского, позвонив Путину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц «элегантно мокнул» украинского лидера Владимира Зеленского, позвонив президенту России Владимиру Путину. Так оценил отношения между политиками находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Зеленский привык к своему влиянию на мировую повестку, поэтому украинский политик не заметил, как промахнулся, попытавшись командовать Шольцем. Канцлер ФРГ публично проигнорировал просьбу украинского лидера не звонить Путину, добавил депутат Рады.

«Более того, [Шольц] элегантно мокнул [Зеленского] после разговора с Путиным, заявив, что "придерживался на нем принципа ни слова про Украину без Украины"», — заявил Дубинский. Как он напомнил, в официальных заявлениях Россия и Германия подтвердили, что украинская тема поднималась во время разговора. Депутат также назвал эти события «оплеухой» на языке дипломатов для Зеленского.

15 ноября Шольц провел переговоры с Путиным. Инициатором диалога стала немецкая сторона. В ходе разговора Шольц отметил необходимость начала мирного урегулирования по Украине.

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