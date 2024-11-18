Названа возможная причина пересмотра Байденом позиции по ударам ВСУ вглубь России

Коньков: разрешение Байдена бить по РФ выглядит как попытка ответить на неудачи

Решение президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России выглядит как попытка ответить на все неудачи, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Такую возможную причину пересмотра американским лидером позиции по ударам в последние месяцы президентского срока он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«На сегодняшний день внятных рациональных объяснений не так много. Это выглядит как такая попытка эмоционально хлопнуть дверью, ответить на все те обиды и неудачи, которые преследовали как лично Байдена, так и Демократическую партию. В этом плане привычнее всегда все списать на Россию и каким-то образом навредить», — рассказал Коньков.

При этом политолог отметил, что у подобного рода решения должна быть и целесообразная составляющая.

«Есть некие рациональные вещи, которые связаны с тем, что в принципе все понимают, что реально на поле боя это никак не скажется. Это опасное решение, которое визуализирует участие западных государств в этом процессе. Но возможно, это в том числе и поднятие ставок предстоящей сделки с [избранным президентом США Дональдом] Трампом», — заключил он.

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

