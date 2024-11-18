Подозреваемый в расправе по найму над бизнесменом россиянин заключил контракт с ВС РФ

Подозреваемый в убийстве по найму гендиректора «СК Монолит» отправится на СВО

В Санкт-Петербурге подозреваемый в заказной расправе над генеральным директором «СК Монолит» Александр Сухарев заключил контракт с Вооруженными силами (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Производство по уголовному делу по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ в отношении Сухарева было приостановлено, а мера пресечения в виде ареста отменена. Мужчину передали военным — его признали годным и после заключения контракта приняли на службу. Заседание проходило посредством видеоконференцсвязи.

По версии следствия, утром 5 июня 2023 года Сухарев на строительном объекте в Приморском районе выстрелил в гендиректора «СК Монолит» из пистолета, ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области освободили экс-министра Сандакова для участия в СВО.