В России раскрыли подробности положения ВСУ в Курской области

Депутат Швыткин рассказал о взятии в котел большой группировки ВСУ под Курском

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца не понимают, что они попали в котел в Курской области, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Подробности положения украинской армии в российском регионе депутат раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Профессиональные и грамотные действия командования Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), направленные на окружение ВСУ, приводят войска Украины к катастрофическим последствиям. Свидетельством тому является взятие в котел большой группировки ВСУ. Бойцы до конца даже не понимают, что они в котле. Они деморализованы», — рассказал Швыткин.

По словам депутата, командование подразделений ВСУ практически потеряло управление в Курской области.

«Благодаря профессионализму нашего командования, благодаря мужеству и героизму наших военнослужащих мы проводим операции, которые предполагают взятие в окружение. Свидетельством этого являются как раз бои в Курской области», — заключил он.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали почти 200 бойцов ВСУ, которые пытались выбраться из котла в районе Ольговского леса в Курской области.

17 ноября Минобороны России сообщало, что российские войска блокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи. По данным ведомства, 17 ноября около четырех утра украинские военные пытались выбраться из окружения группами по 15-20 бойцов. Согласно официальным данным, в результате огневого поражения Киев потерял 80 человек убитыми и 40 ранеными.