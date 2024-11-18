Популярная российская блогерша рассказала об учебе в школе с порноактрисой

Популярная российская блогерша и модель Полина Чистякова рассказала, что училась в школе с будущей порноактрисой. Об этом он заявил в подкасте «Правило 34», видео доступно на YouTube.

«Девочка из параллельного класса в порно сейчас снимается, Стефани Мун», — сказала Чистякова. Блогерша призналась, что новость о работе девушки в секс-индустрии стала «шокирующим событием для всей параллели».

Чистякова также уточнила, что девушка из параллельного класса начала снимать в порно не после школы, а во время учебы в выпускном классе.

Ранее известный российский стендап-комик Илья Куруч также рассказал, что учился в школе с будущей порноактрисой. По его словам, его одноклассница вела активную половую жизнь и в девятом классе забеременела, после чего ушла из школы. Спустя годы в его родном городе узнали из СМИ, что девушка работает порноактрисой.

До этого стендап-комик Лука Хиникадзе поделился историей о том, как во время просмотра порно заметил на видео школу, в которой учился. По словам юмориста, впоследствии он также встретил порноактрису из этого ролика.