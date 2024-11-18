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06:00, 18 ноября 2024Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала об учебе в школе с порноактрисой

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @_poposha_

Популярная российская блогерша и модель Полина Чистякова рассказала, что училась в школе с будущей порноактрисой. Об этом он заявил в подкасте «Правило 34», видео доступно на YouTube.

«Девочка из параллельного класса в порно сейчас снимается, Стефани Мун», — сказала Чистякова. Блогерша призналась, что новость о работе девушки в секс-индустрии стала «шокирующим событием для всей параллели».

Чистякова также уточнила, что девушка из параллельного класса начала снимать в порно не после школы, а во время учебы в выпускном классе.

Ранее известный российский стендап-комик Илья Куруч также рассказал, что учился в школе с будущей порноактрисой. По его словам, его одноклассница вела активную половую жизнь и в девятом классе забеременела, после чего ушла из школы. Спустя годы в его родном городе узнали из СМИ, что девушка работает порноактрисой.

До этого стендап-комик Лука Хиникадзе поделился историей о том, как во время просмотра порно заметил на видео школу, в которой учился. По словам юмориста, впоследствии он также встретил порноактрису из этого ролика.

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