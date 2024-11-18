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02:04, 18 ноября 2024Мир

Посол Израиля обвинил Папу Римского в попытке изолировать Тель-Авив

Посол Израиля в Ватикане заявил, что Папа Римский пытается изолировать Тель-Авив
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Папа Римский

Папа Римский. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Посол Израиля в Ватикане Ярон Зайдман обвинил Папу Римского Франциска в попытке изолировать Тель-Авив. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что 7 октября прошлого года произошла геноцидная резня израильских граждан. По его словам, с тех пор Израиль воспользовался своим правом на самооборону. «Любая попытка назвать эту самооборону каким-либо другим именем означает изолировать еврейское государство», — подчеркнул посол.

Таким образом он прокомментировал слова понтифика о том, что события в секторе Газа должны стать предметом расследования в связи с возможным геноцидом.

7 октября 2023 года палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало Израиль. Тель-Авив назвал нападение войной и начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. В том же месяце Папа Римский призвал Израиль не отвечать террором на террор.

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