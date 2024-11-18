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19:54, 18 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о повышении цен на коньяк и водку

Эксперт Шапкин: цены на коньяк и водку не упадут никогда в жизни
Вячеслав Агапов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

После «новогоднего‎» подорожания цены на водку и коньяк в России продолжат расти. Это связано с запланированным Минфином повышением акцизов на крепкий алкоголь, предупредил руководитель центра разработки национальной алкогольной политики, председатель «Национального союза защиты прав потребителей» Павел Шапкин, его слова приводит Life.ru.

В ближайшие три года акцизы на алкоголь будут расти на 20 процентов в год, что повлечет за собой увеличение цен. Наибольший удельный вес акцизы имеют именно в стоимости крепких напитков. Так, в бутылке водки акциз и НДС составляют порядка 170 рублей, и повышение акциза на 15 процентов неминуемо приведет к подорожанию.

«То есть тут нет такого, что перед Новым годом завышают цены, а в феврале они снова упадут. Нет, они никогда в жизни не упадут. Темп уже заложен в индексацию минимальных цен на алкогольную продукцию. Производители и ретейл, если нарушат эти установленные темпы, могут лишиться лицензии в административном порядке», — заверил эксперт.

В октябре Госдума России приняла во втором и третьем чтениях проект закона, предусматривающего внесение изменений в Налоговый кодекс. В перечень изменений вошло также повышение акцизов на спиртное. В связи с этим Минфин предложил с 1 января 2025 года повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Минимальная стоимость водки с начала следующего года вырастет с 299 до 349 рублей за 0,5 литра. Минимальные цены аналогичного объема коньяка увеличатся с 556 до 651 рубля. Бренди в рознице будет стоить не 403, а минимум 472 рубля.

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