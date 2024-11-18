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НХЛ — регулярный чемпионат
22:23, 18 ноября 2024Спорт

Российского вратаря признали третьей звездой недели в НХЛ

Российского вратаря «Тампы» Василевского признали третьей звездой недели в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters

Российского вратаря «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского признали третьей звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Василевский провел два победных матча и пропустил одну шайбу. Кроме того, он одержал 300‑ю победу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 490 игр, что является лучшим показателем в лиге.

Второй звездой недели был выбран «Даллас Старс» Мэйсон Марчмент, который в трех матчах набрал девять очков (четыре гола и пять передач). Лучшим игроком недели стал нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, набравший восемь очков (три шайб и пять пасов) в трех играх и достигший отметки в 1000 очков в НХЛ.

Накануне на домашней арене «Тампы» состоялась церемония чествования Василевского. Ему вручили часы с индивидуальной гравировкой и золотую вратарскую клюшку.

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