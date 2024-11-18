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00:16, 18 ноября 2024Мир

Сын Трампа заявил о желании ВПК США начать третью мировую войну

Сын Трампа: ВПК США хочет начать третью мировую войну до прихода отца к власти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший. Фото: Brian Snyder / Reuters

Дональд Трамп-младший заявил, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) США хочет успеть развязать третью мировую войну до того, как должность президента займет его отец. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет удостовериться, что третья мировая будет развязана до того, как у моего отца появится возможность установить мир и спасти человеческие жизни», — написал он.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

10 ноября Трамп окончательно одержал победу на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.

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