У маленькой девочки отобрали любимого козлика с помощью полиции и забили его на мясо

В США полиция забрала у девочки любимого козлика, которого позже забили на мясо

Семья из США отсудила у полиции компенсацию за то, что любимого козлика их маленькой дочери конфисковали. Об этом пишет издание USA Today.

Семья Лонгов из Калифорнии купила козленка в июне 2022 года. К животному, которое назвали Кедром, очень привязалась девятилетняя Джессика. Она заботилась о нем на протяжении трех месяцев.

Осенью Джессика вместе с матерью отправилась на ярмарку-аукцион домашнего скота, чтобы продать Кедра. Один из участников торгов был готов заплатить за него 902 доллара (90 тысяч рублей), но девочка внезапно передумала прощаться с козликом: она опасалась, что новый хозяин может забить его на мясо. Организаторы аукциона заупрямились и заявили, что после оглашения лота его уже нельзя снять с торгов. Несмотря на это, мать и дочь забрали Кедра с собой.

Лонги были готовы компенсировать стоимость козлика покупателю и заплатить штраф, но представители ярмарки не пошли навстречу семье. Они по-прежнему требовали вернуть Кедра и объясняли свою несговорчивость тем, что дети должны учиться отвечать за свои решения и относиться к фермерству без иллюзий.

Лонги тоже стояли на своем. Однако кто-то обратился в полицию и известил их о местонахождении Кедра. Это произошло после того, как ферма, где его прятали, опубликовала в соцсетях пост с призывом спасти козлика и вернуть его Лонгам. Полицейские конфисковали козлика и передали его организаторам аукциона. В июле 2023 года Кедра забили на мясо.

Лонги подали в суд на департамент полиции округа Шаста, на ярмарку округа Шаста и на сам округ. Округ Шаста и департамент полиции согласились выплатить семье компенсацию в размере 300 тысяч долларов (30 миллионов рублей) в досудебном порядке.

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