В Белоруссии заметили «Лис» с антидроновыми «мангалами»

В Белорусии заметили бронеавтомобили «Лис» с антидроновой защитой

Белорусские бронеавтомобили «Лис» получили решетчатые экраны для защиты от дронов, которые называют «мангалами». Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Я-военный.Бел».

На фотографиях можно заметить два варианта защиты машины. Один «Лис» получил каркасы с металлической сетью, которыми прикрыли крышу, капот и лобовое стекло, а также заднюю часть кузова. Место пулеметчика в крыше прикрыли пирамидой из антидроновых экранов. Вторая машина оснащена небольшим «мангалом» над боевым модулем и каркасом с сетью, которая прикрывает верхнюю полусферу кузова. Отмечается, что машины стоят на вооружении внутренних войск.

«Лис-ПМ» — это белорусская модификация российского бронеавтомобиля «Тигр-М». Машина весом 8,2 тонны развивает скорость до 120 километров в час. «Лис» получил дизельный двигатель мощностью 215 лошадиных сил.

В октябре в зоне проведения специальной военной операции заметили бронеавтомобиль ЛСТС-1944 «Сармат-3», который разработали для Воздушно-десантных войск России. Машина весом 3,5 тонны вооружена пулеметом. Легкую машину можно перевозить внутри вертолета Ми-8.