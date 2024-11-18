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15:24, 18 ноября 2024Россия

В ДНР обратились к жителям после разрешения на дальние удары Украине

Советник главы ДНР Гагин о решении на дальние удары ВСУ: паники быть не должно
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Донбасс сейчас» / «ВКонтакте»

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин обратился к жителям после разрешения Украине на дальние удары по территории России. Его слова приводит Telegram-канал РИА Новости.

«Никакой паники здесь быть не должно, потому что это они не себе разрешили бить по нашим тылам — это они нам разрешили бить по себе, куда нам заблагорассудится», — сказал он.

Гагин напомнил, что президент России Владимир Путин уже предупреждал об ответах Москвы на подобные действия стран Запада.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

Затем издание Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также дали разрешение на удары вглубь России своим вооружением. Однако позже данная информация была удалена.

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