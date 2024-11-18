В Ираке сообщили об атаке на жизненно важную цель в Израиле

«Исламское сопротивление Ирака» дроном атаковало жизненно важную цель в Израиле

Вооруженные формирования шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», нанесли утром в понедельник, 18 ноября, удар по целям на юге Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

В публикации уточняется, что для атаки на «жизненно важную цель» бойцы применили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Исламское сопротивление подтверждает, что операции по уничтожению опорных пунктов противника продолжатся нарастающими темпами», — отметили повстанцы.

Ранее Ирак подал в ООН жалобу из-за использования Израилем воздушного пространства страны для удара по Ирану. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Власти Ирана приказали вооруженным силам быть готовыми к войне.