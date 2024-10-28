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11:10, 28 октября 2024Мир

Ирак подал в ООН жалобу на Израиль в связи с ударом по Ирану

Ирак подал в ООН жалобу на использование Израилем воздушного пространства страны
СюжетПротесты в Иране

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Ирак подал в ООН жалобу из-за использования Израилем воздушного пространства страны для удара по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

В правительстве страны отметили, что Ирак не разрешает использовать его воздушное пространство или территорию для нападения на другие страны. Официальная нота протеста была направлена генеральному секретарю и Совету безопасности ООН.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам быть готовыми к войне.

В ЦАХАЛ сообщили, что Иран в результате удара ВВС в ночь на 26 октября остался без всех батарей зенитных ракет большой дальности, лишившись возможностей для стратегической обороны. Восстановление утраченного потенциала может занять несколько лет.

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      Виктория Кондратьева
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