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00:36, 18 ноября 2024Мир

В Конгрессе США оценили влияние решения об ударах вглубь России на украинский конфликт

Конгресс США: решение об ударах по РФ не будет переломным в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Решение президента США Джо Байдена об ударах американскими ракетами ATACMS вглубь территории России не станет переломным моментом конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники радиостанции NPR в Конгрессе США.

По словам источников, решение Байдена существенно не повлияет на ситуацию в российско-украинском конфликте. При этом NPR отмечает, что запас таких ракет на Украине ограничен, поскольку они уже применялись в ходе конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал разрешение Вооруженным силам страны бить вглубь России частью плана победы Украины, который он представил партнерам. Он напомнил, что одним из пунктов инициативы является дальнобойность армии.

17 ноября Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

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