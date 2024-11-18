Запрет поставок урана назвали симметричным ответом на действия США

Росатом: постановление о запрете поставок урана в США находится в правовом поле

Решение российского правительства запретить поставки урана из России в США — это симметричный ответ на действия американских властей и подобное постановление находится в правовом поле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госкорпорации «Росатом».

В компании пояснили, что это стало ответом на то, что в мае Вашингтон запретил импорт российского урана. Отдельно подчеркивается, что поставки в другие страны продолжаются без изменений.

О том, что Россия вводит временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США стало известно 15 ноября. Исключением в рамках озвученного решения станут поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В Кремле подчеркнули, что это симметричный ответ на действия американцев и «ни о каком ущербе для наших интересов речи не идет».