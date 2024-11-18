Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 18 ноября 2024Экономика

Запрет поставок урана назвали симметричным ответом на действия США

Росатом: постановление о запрете поставок урана в США находится в правовом поле
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Решение российского правительства запретить поставки урана из России в США — это симметричный ответ на действия американских властей и подобное постановление находится в правовом поле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госкорпорации «Росатом».

В компании пояснили, что это стало ответом на то, что в мае Вашингтон запретил импорт российского урана. Отдельно подчеркивается, что поставки в другие страны продолжаются без изменений.

О том, что Россия вводит временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США стало известно 15 ноября. Исключением в рамках озвученного решения станут поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

В Кремле подчеркнули, что это симметричный ответ на действия американцев и «ни о каком ущербе для наших интересов речи не идет».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будут бить по крупным городам». Названы цели в России, по которым Киев ударит дальнобойными ракетами в первую очередь

      В Бразилии открылся саммит G20

      В США перечислили уже бившие по Курской области западные бомбы

      Муж и жена вернулись домой и неожиданно обнаружили в спальне агрессивную коалу

      Летевший из Москвы самолет резко сменил курс и сел в незапланированном месте

      Европа ввела санкции против российских судоходных компаний

      Звезда «Слова пацана» описал черты идеальной женщины

      Российское пиво начнут поставлять в Казахстан

      Запрет поставок урана назвали симметричным ответом на действия США

      На свалке в российском регионе обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше