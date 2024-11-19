Кабмин разрешил выпускать в России аналог препарата «Оземпик»

Правительство выдало разрешение на выпуск в России аналога препарата «Оземпик»

Кабмин России выдал разрешение компании «ПСК Фарма» на выпуск аналога препарата «Оземпик». Об этом сообщает ТАСС.

В распоряжении правительства уточняется, что решение принято «в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан».

Отмечается, что использование не предполагает получение согласия компании «Ново Нордиск А/C».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в снижении веса помогает зеленый чай. Он добавил, что его эффект сравним с действием популярного препарата от диабета «Оземпик», который многие используют для похудения.

17 октября стало известно, что российские аптеки на фоне повышенного спроса столкнулись с нехваткой препарата «Семавик» — самого популярного отечественного аналога датского «Оземпика», который используется в качестве средства для снижения массы тела.