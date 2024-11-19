Депутат Колесник: конфликт на Украине завершится при выполнении требований РФ

Конфликт на Украине завершится тогда, когда будут реализованы все требования России, сказал в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о стремлении закончить его в 2025 году.

Ранее Зеленский заявил, что намерен завершить конфликт с Россией в следующем году и планирует достичь этого дипломатическим путем.

«Конфликт может завершиться в любом году, в 2024-м, в 2025-м, если будут выполнены все требования России. У нас сформулировал их четко президент [Владимир] Путин. Мы пока ни на шаг от них не отступаем. А то что Зеленский заявляет, к этому не надо относиться серьезно, потому что он врет, как дышит, никогда не выполняет своих обязательств, у него семь пятниц на неделе, тем более он просроченный президент уже и вряд ли в 2025-м году им останется. А у нас четкие требования, сформулированные президентом, их и будем придерживаться. Вот как они будут реализованы, тогда конфликт завершится», — поделился депутат.

До этого Зеленский уже допускал возможность мирного урегулирования конфликта с Россией. При этом он выдвинул условие — Украину должны «усилить» третьи страны. По словам президента, если Киев хочет чего-то добиться за столом переговоров, он должен быть «не наедине с РФ».

