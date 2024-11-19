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НХЛ — регулярный чемпионат
21:40, 19 ноября 2024Спорт

Названы сроки восстановления Овечкина после травмы

«Вашингтон»: хоккеист Овечкин пропустит как минимум неделю из-за травмы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» на своей странице в социальной сети X назвал сроки восстановления российского нападающего Александра Овечкина после травмы.

В Вашингтоне заявили, что хоккеист пропустит как минимум неделю из-за повреждения нижней части ноги. Отмечается, что Овечкин пройдет дальнейшее обследование у врачей команды 20 ноября.

Ранее 19 ноября Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Россиянин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Гретцки ему остается 26 шайб.

Во время матча россиянин получил повреждение после столкновения с канадцем Джеком Макбэйном. После удара по колену он не смог самостоятельно покинуть площадку.

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