Названы сроки восстановления Овечкина после травмы

«Вашингтон»: хоккеист Овечкин пропустит как минимум неделю из-за травмы

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» на своей странице в социальной сети X назвал сроки восстановления российского нападающего Александра Овечкина после травмы.

В Вашингтоне заявили, что хоккеист пропустит как минимум неделю из-за повреждения нижней части ноги. Отмечается, что Овечкин пройдет дальнейшее обследование у врачей команды 20 ноября.

Ранее 19 ноября Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Россиянин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Гретцки ему остается 26 шайб.

Во время матча россиянин получил повреждение после столкновения с канадцем Джеком Макбэйном. После удара по колену он не смог самостоятельно покинуть площадку.