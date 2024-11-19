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11:57, 19 ноября 2024Россия

Опубликован полный текст обновленной ядерной доктрины России

Кремль опубликовал полный текст обновленной ядерной доктрины России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

В сети появился полный текст ядерной доктрины России, обновленной президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин подписал указ об утверждении «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» 19 ноября. Внесенные им изменения расширяют категорию государств и военных союзов, в отношении которых возможно проведение ядерного сдерживания.

Согласно тексту документа, основанием для ответных действий с применением ядерного оружия станет предоставление другим государством территории или ресурсов для агрессии против России. Кроме того, ядерное сдерживание допустимо при угрозе суверенитету и территориальной целостности Белоруссии.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя обновление ядерной доктрины, подчеркнул, что удары вглубь России западными ракетами могут быть расценены как нападение НАТО. Он добавил, что данное Киеву разрешение на использование дальнобойного оружия может иметь для Запада самые драматичные последствия.

ЖЗЛ
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