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19:59, 19 ноября 2024Мир

Военный эксперт оценил возможность ядерного ответа на удары Украины ATACMS по России

Полетаев: применение Украиной ATACMS по России не даст повода к ядерному ответу
Ксения Богачева
Ксения Богачева (Руководитель отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Handout / Getty images

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России с использованием баллистических американских ракет ATACMS не обязательно станут поводом для ядерного ответа Москвы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал военный обозреватель, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Эксперт оценил возможность такого удара серьезно изменить обстановку на фронте и счел ее маловероятной. Полетаев указал, что 95 процентов линии российского тыла проходит по бывшим украинским территориям, и удар по тылу в Брянской или Курской области, пусть и баллистической ракетой, «не приведет к тому, что мы начнем проигрывать».

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Ранее Минобороны России подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области, всего было выпущено шесть ракет. Пять ракет сбиты, одна повреждена, ее фрагменты упали на техническое здание.

Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России 19 ноября. Об этом впервые стало известно 18 ноября, однако президент США Джо Байден и Госдеп отказывались подтверждать эту информацию. В Совфеде РФ заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому».

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